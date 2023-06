Der Hauptausschuss des Ballenstedter Stadtrates stimmt einem Bebauungsplan für das Wohngebiet Pestalozziring zu. Was dort neben einer Schule noch entstehen soll.

Die Stadt Ballenstedt will auf einer noch leeren Fläche am Wohngebiet Pestalozziring eine Grundschule bauen.

Ballenstedt/MZ - Es soll der Lückenschluss zwischen Ballenstedt und Opperode werden: Aus einer rund vier Hektar großen Fläche am Pestalozziring will die Stadt Ballenstedt Bauland machen. Der Hauptausschuss hat am Montag einstimmig der Aufstellung eines Bebauungsplanes zugestimmt. Der Stadtrat muss entscheiden.