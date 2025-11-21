Einsturz, Hausschwamm und Regen: Dieses Haus in Ballenstedt war fast verloren. Von dem Gebäude am Badstuben war nur noch eine Giebelwand übrig. Jetzt wurde es beinahe originalgetreu wieder aufgebaut. Wie das Haus gerettet wurde.

Von der Ruine zum Schmuckstück: Historisches Haus in Ballenstedt erstrahlt neu

Das Haus am Badstuben 4 in Ballenstedt wurde nach historischem Vorbild wieder aufgebaut. Von dem Haus stand nur noch eine Giebelwand.

Ballenstedt/MZ. - Es scheint, als wäre es nie anders gewesen: Nichts erinnert daran, dass das Haus am Badstuben 4 in Ballenstedt noch vor einigen Monaten eine Ruine war, von der nicht mehr geblieben ist als eine Giebelwand. Der Wiederaufbau des denkmalgeschützten Gebäudes ist weitgehend abgeschlossen; Handwerker führen derzeit letzte Innenarbeiten aus.