Bis in die 1990er Jahre war der Hirschteich das Waldbad der Ballenstedter. Eine Wiederbelebung des Gewässers scheint jetzt nicht ausgeschlossen.

Hirschteich in Ballenstedt

Baden im Grünen: Ob der Hirschteich in Ballenstedt wieder ein Badegewässer werden kann, wird derzeit geprüft.

Ballenstedt/MZ - „Legen Sie mal eine aktuelle Luftbildaufnahme von Ballenstedt über eine Aufnahme von vor zehn Jahren“, sagt Bürgermeister Michael Knoppik (CDU). Das Ergebnis würde überraschen: Auf dem aktuellen Foto seien deutlich mehr blaue Punkte zu sehen – alles Pools, die sich die Menschen in ihre Gärten gebaut haben. Badegelegenheiten zur Erfrischung im Sommer, die es sonst in der Stadt nicht gibt. Aber vielleicht ändert sich das in Zukunft.