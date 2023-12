Die BAL Stadtentwicklungsgesellschaft hat die alte Turnhalle am Anger in Ballenstedt zu einem Veranstaltungsort ausgebaut und rund 155.000 Euro investiert. Die Stadt soll die Kosten erstatten, stellt dafür aber Bedingungen.

BAL will Geld für Angerturnhalle in Ballenstedt zurück

Ballenstedt/MZ. - In ihr wurde Sport getrieben, Blut gespendet, gegen Corona geimpft, gefeiert und getanzt, wurden Lebensmittel an Bedürftige ausgegeben: Die Turnhalle am Anger in Ballenstedt als einziger größerer und öffentlicher Veranstaltungsort in der Kernstadt hat den unterschiedlichsten Zwecken gedient. Damit das lange Zeit leerstehende Gebäude wieder genutzt werden konnte, hat die BAL Stadtentwicklungsgesellschaft viel Geld investiert, das ihr die Stadt nun zurückzahlen soll, die aber eine pauschale Kostenübernahme ablehnt.