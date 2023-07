Wo andere längst im Ruhestand sind, geht der Quedlinburger jeden Tag zur Arbeit in die Bahnhof-Apotheke. Der wichtigste Grund dafür ist ganz einfach.

Täglich in der Bahnhof-Apotheke Quedlinburg

Apotheker Hans-Joachim Scherlach und seine Mitarbeiterinnen der Bahnhof-Apotheke in Quedlinburg Daniela Weigend, Sandra Albrecht, Ricarda Richter und Julia Fechner (v.l.).

Quedlinburg/MZ - „Normalerweise hätte ich gearbeitet, aber meine Mitarbeiter haben gesagt, ich soll heute Nachmittag freinehmen“, sagt Hans-Joachim Scherlach. Am gestrigen Mittwoch ist er 81 Jahre alt geworden – für ihn kein Grund, nicht wie jeden Tag in seiner Bahnhof-Apotheke in Quedlinburg zu arbeiten.