Bad Suderöder Rat lehnt Gymnasium-Plan ab

Bad Suderode/MZ - Eine Zuordnung der Grundschule Gernrode zum Schuleinzugsbereich des Wolterstorff-Gymnasiums Ballenstedt „kann nur abgelehnt werden“. So heißt es in einer Stellungnahme, die der Ortschaftsrat Bad Suderode in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig beschlossen hat. Die Kinder aus der Grundschule Gernrode - hier lernen auch die Bad Suderöder Schüler -, die zum Gymnasium wechseln, „sollten auch weiterhin in Quedlinburg beschult werden können“. Ortsbürgermeister Gerd Adler (VGS) brachte es noch einmal auf den Punkt: „Wir erwarten, dass die Zuordnung so getroffen wird, wie es die Bevölkerung wünscht.“ Genau so, wie der „Landkreis auch den Wünschen aus Thale entsprochen hat“, so Adler weiter.