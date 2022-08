Azubi wirbt auf Instagram für Harzgerode

Harzgerode/MZ - Erst ist die HSB durchs Bild gedampft; dann wurde die Community nach dem „coolsten Ortsteil“ gefragt – im Hintergrund ein Foto der Ortsteiltafeln am Harzgeröder Schlossberg. Gestern dann folgte ein Morgengruß vom Markt. Nach fast genau einem halben Jahr hat sich die Stadt Harzgerode in der vergangenen Woche auf Instagram zurückgemeldet – „mit neuem Elan“, wie es im Comeback-Posting auf der Bilder- und Videoplattform heißt. Als @stadtharzgerode will sie ihre Follower jetzt „wieder regelmäßig mit Posts und Storys versorgen“. Der @grube_glasebach und 125 weiteren Personen gefällt das.