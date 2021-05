Ausleihen vorerst ohne Schmökern

Quedlinburg - Nach mehrwöchiger Schließung öffnet die Kreisbibliothek Harz in Quedlinburg am Donnerstag, dem 3. Juni, wieder ihre Ausleihe. Termine sind für den Besuch nicht mehr notwendig, es gelten die gewohnten Öffnungszeiten: Dienstag von 10 bis 12 und 15 bis 18 Uhr, Donnerstag und Freitag von 14 bis 18 Uhr. „Wer in die Bibliothek hinein will, muss sich an die Hygiene- und Verhaltensregeln halten“, sagt Stefanie Dabrowski, Sprecherin der Kreisvolkshochschule Harz. Dazu gehören der Zutritt mit Mund- und Nasenschutz und das Eintragen in eine Anwesenheitsliste. Zugleich sei die Zahl der Personen, die sich gleichzeitig in der Bibliothek aufhalten können, stark eingeschränkt.

„Derzeit stehen auch noch nicht alle Dienstleistungen zur Verfügung, die die Nutzer gewohnt sind“, sagt Stefanie Dabrowski. „Der Service ist auf die Rückgabe und Ausleihe von Medien sowie die Recherche im Medienbestand der Bibliothek am PC beschränkt.“ Das Schmökern, Anlesen und Anhören von Hörbüchern und anderen Tonträgern sei nicht möglich: „Der Aufenthalt soll auf eine möglichst kurze Dauer eingeschränkt werden, ein reibungsloser Ablauf und kurze Wartezeiten gewährleistet werden.“

Eine Verlängerung der Leihfrist ist weiterhin telefonisch unter 03946/52 40 55 oder per Mail an kreisbibliothek@KVHS-Harz.de möglich, wobei die Rückgabefrist für alle aktuell ausgeliehenen Medien bis zum 15. Juli gilt. (mz)