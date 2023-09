Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Thale/MZ - Tierische Verstärkung für Thales Ordnungsamt: Eine seltene griechische Landschildkröte hat in dieser Woche für mehrere Tage Unterschlupf im Rathaus der Harz-Stadt gefunden. Sandra Lepsien, in der Stadtverwaltung zuständig für öffentliche Sicherheit und Ordnung, fand das Reptil am Dienstagnachmittag (26. September) in der Nähe der Turnhalle Pfingstanger.