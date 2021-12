Ausfall und Störung bei Stromversorgung in Quedlinburg

In Quedlinburg gibt es am Vormittag des zweiten Weihnachtsfeiertages Störungen bei der Stromversorgung.

Quedlinburg/MZ - In Quedlinburg ist es am Vormittag des zweiten Weihnachtsfeiertages zu Ausfällen in der Stromversorgung gekommen. Vermutlich ist ein Fehler in einer Mittelspannungsleitung die Ursache. Betroffen ist der Bereich zwischen der Bode und der A 36, sagte Stadtwerke-Geschäftsführer Eiko Fliege. Alle verfügbaren technischen Kräfte des Unternehmens seien im Einsatz, um die Fehlerstelle einzugrenzen. Dabei könne es mehrfach zu Ein- und Ausschaltungen der Stromversorgung kommen.

Ab 10.20 Uhr waren zahlreiche Meldungen zum Ausfall der Versorgung eingangen, so beispielsweise aus der Innenstadt, aber auch der Westerhäuser Straße und dem Bornholzweg.