Aus Brunnen im Landkreis Harz trinken

Ministerin möchte, dass Kommunen Gratis-Trinkwasser anbieten. Was die Städte und Gemeinden dazu sagen und wo es schon Angebote gibt.

„Brunnen der Weisheit“ in Thale: Bei einem von Wotans Raben gibt es Trinkwasser.

Landkreis Harz/MZ/dpa - Hugin und Munin, die beiden Raben vom höchsten Germanengott Wotan, berichten ihm nach täglichen Erkundungsflügen über das Geschehen in der Welt - vielleicht ja auch von einem Gesetzesentwurf, den Bundesumweltministerin Steffi Lemke eingereicht hat: Die Grünen-Politikerin möchte, dass Städte und Kommunen - angesichts zunehmender Hitze - verpflichten werden, Trinkwasserbrunnen aufzustellen. „Zugang zu Trinkwasser muss für alle Menschen in Deutschland so einfach wie möglich sein“, sagte Lemke.