Am Sonntag, 14. Mai, wird er in Deutschland zum 100. Mal begangen - der Muttertag. Diese Tipps für Geschenke und Aufmerksamkeiten geben Experten aus Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ - Es wird gerührt, bestrichen und verziert. Die „Tortenlust“ in Quedlinburg arbeitet auf Hochtouren. In einer Ecke läuft eine Rührmaschine, in der anderen wird das nächste Törtchen liebevoll dekoriert. Die Vorbestellungen, die in den vergangenen Tagen und Wochen eingegangen sind, müssen fertiggestellt werden. Denn am Sonntag, 14. Mai, ist es wieder soweit – Muttertag.