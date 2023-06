Ein 17 Jahre alter Junge ist in einem Bus nahe Oberharz am Brocken von einem erwachsenen Mann angegriffen worden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen für die Tat.

Oberharz am Brocken (vs) - Bereits am 1. Juni ist ein 17-Jähriger in einem Regionalbus im Harz von einem Mann angegriffen worden. Darüber informierte die Polizei am Mittwoch. Denn nun wird nach Zeugen des Angriffs gesucht.

Demnach sei der 17-Jährige verletzt worden, als er in einem Bus der Linie 260 (Wernigerode-Güntersberge) im Bereich der Rappbodetalsperre fuhr. Der Jugendliche soll dort durch einen unbekannten Mann angegriffen worden sein. Der Täter werde auf 30 Jahre geschätzt und sei südländischer Herkunft. Näheres sei derzeit nicht bekannt.

Zum Tatzeitpunkt sollen sich weitere Fahrgäste im Bus befunden haben. Sie suchen die Polizisten nun als Zeugen. Die Fahrgäste werden gebeten, sich unter der Rufnummer 03941-674293 zu melden.