Ärger beim Glasfaser-Ausbau in Thale: Worüber sich Anwohner beschweren

Bautrupps von "Unsere Grüne Glasfaser" und Telekom sind in Thale und den Ortsteilen der Harz-Stadt unterwegs. Anwohner beschweren sich über die Baustellen. In Westerhausen sorgt ein Verteilerkasten für Ärger.

Im Auftrag der Telekom werden auch an der Rübchenstraße in Thale Glasfaser-Leitungen für schnelles, zukunftsfähiges Internet verlegt.

Thale/MZ - In und um Thale wird an vielen Straßen gebuddelt: „Der Glasfaser-Ausbau befindet sich in der heißen Phase“, informierte Bürgermeister Maik Zedschack (CDU) am Donnerstagabend im Stadtrat. Doch stellenweise sorgen die Arbeiten für superschnelle Internet-Anschlüsse für Ärger bei Anwohnern und Autofahrern, bestätigt Bau- und Ordnungsamtsleiter Stefan Oberacker.