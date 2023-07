Täglich in der Bahnhof-Apotheke Quedlinburg

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/MZ - „Normalerweise hätte ich gearbeitet, aber meine Mitarbeiter haben gesagt, ich soll heute Nachmittag freinehmen“, sagt Hans-Joachim Scherlach. Am gestrigen Mittwoch ist er 81 Jahre alt geworden – für ihn kein Grund, nicht wie jeden Tag in seiner Bahnhof-Apotheke in Quedlinburg zu arbeiten.