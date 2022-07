Anwohner beklagen Chaos am See in Ditfurt

An zahlreichen Stellen am See bleibt der Müll der Besucher zurück.

DITFURT/WEGELEBEN/MZ/DKU - Die hochsommerlichen Temperaturen sorgen auch am Ditfurter See für einen Besucherandrang. Anwohner sind jedoch empört über das Chaos beim Parken, das Fehlen von Rettungswegen und den hinterlassenen Müll. Dabei müssen sie sich Beschimpfungen von auswärtigen Parkplatzsuchenden gefallen lassen. Ihren Unmut über die Vorgänge machten einige Ditfurter in der Sitzung des Verbandsgemeinderates Vorharz in Wegeleben deutlich. „Es musste sogar die Polizei kommen, um einen Mähdrescher nach einer Stunde die Durchfahrt zu ermöglichen“, berichtete Heimbert Zander. „Alles gibt es am See umsonst, und wir müssen den Müll entsorgen.“