Ansturm aufs Wohngeld im Harz steht bevor

Zahlungen an Geringverdiener sollen die Folgen der Energiekrise mildern helfen. Was das für Landkreis und Kommunen bedeutet.

Quedlinburg/MZ - Noch ist der Oktober golden und angenehm mild. Doch nachts sinken die Temperaturen schon empfindlich. Und es ist so, wie es in der Kultserie „Game of Thrones“ regelmäßig beschworen wird: Der Winter naht. Mit der Kälte kommen dann auch die explodierenden Heizkosten. Um die Bürger davor zu schützen, wirft die Bundesregierung 200 Milliarden Euro ins Feuer. Ein Teil davon fließt ins Wohngeld, das zum 1. Januar ganz neu gestaltet wird. Und das bekommen jetzt auch schon die Wohngeldstellen des Landkreises Harz und der drei großen Städte Quedlinburg, Wernigerode und Halberstadt zu spüren.