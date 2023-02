Brutaler Angriff auf Notarzt in Wernigerode: So ist der aktuelle Stand

Wernigerode (vs) - Einem 22-jährigem Mann aus Wernigerode wird vorgeworfen, am 21. Dezember 2022 kurz nach Mitternacht einen Notarzt tätlich angegriffen zu haben. Was war passiert?

Aufgrund eines Notrufs soll der Arzt zur hilfsbedürftigen Mutter des Angeklagten in dessen Wohnung gekommen sein. In diesem Zusammenhang soll der Angeklagte ohne Vorwarnung dem Arzt ins Gesicht geschlagen haben, so dass dieser unter anderem einen Bruch der Nase erlitten haben soll, heißt es in einer Pressemitteilung des Landgerichts Magdeburg.

Rechtlich werden dem Angeklagten ein tätlicher Angriff auf ein Mitglied des ärztlichen Notdienstes und Körperverletzung vorgeworfen. Hierfür sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von drei Monaten bis fünf Jahren vor, so Christian Löffler, Pressesprecher des Gerichts.

Die Staatsanwaltschaft habe bereits am 12. Januar 2023 einen Antrag in einem sogenannten "Beschleunigten Verfahren" gestellt. Diese Verfahrensart diene dazu, Sachverhalte mit einer einfachen Beweislage schnell und effektiv zu verhandeln. Die Strafe solle dabei der Tat „auf dem Fuße“ folgen. Eine höhere Strafe als ein Jahr Freiheitsstrafe dürfe dann aber in dieser Verfahrensart nicht verhängt werden.