Ein 28-jähriger Quedlinburger steht erneut vor Gericht, weil er im Gerichtsgebäude randaliert hat. Was er als Grund dafür anführt und wie das Ganze ausgegangen ist.

Angeklagter zerlegt Zelle: Was der Mann aus Quedlinburg als Grund nennt

Randale in Gericht im Harz

Vor dem Amtsgericht in Quedlinburg musste sich jetzt ein 38-Jähriger veantworten. Er hatte in der Gewahrsamszelle randaliert.

Quedlinburg/MZ. - Löcher in den Wänden, der Metallstuhl verbogen, auf den Boden uriniert: Ein heute 28-Jähriger hat im Juli vergangenen Jahres in der Gewahrsamszelle im Amtsgericht in Quedlinburg randaliert. Deshalb musste sich der Quedlinburger nun vor Gericht verantworten.