Angeklagter Quedlinburger schoss seinem Opfer aus nächster Nähe mehrfach in den Rücken

Ein 49-Jähriger soll im Zustand der Schuldunfähigkeit einen 73-Jährigen heimtückisch getötet haben. Was Zeugen vor Gericht dazu aussagen.

Nach der Tat am 31. August vergangenen Jahres sicherte die Polizei bis weit in die Nacht hinein Spuren.

Quedlinburg/MZ - Die Tat hat in Quedlinburg für Entsetzen gesorgt: Am Abend des 31. August 2020 wird ein 73-Jähriger erschossen. Auf offener Straße, mitten in der Stadt. Die Polizei ermittelt wegen Mordes; im Dezember wird schließlich ein 49-jähriger Quedlinburger festgenommen.