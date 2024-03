Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hedersleben/MZ. - Ein Radweg von Hedersleben in den Nachbarort Rodersdorf und weiter nach Adersleben – das sei „eigentlich das, was wir vorher mit dem Bode-Radweg wollten“, sagte Adolf Speck (CDU). Der Bürgermeister von Hedersleben berichtete dem Gemeinderat von einem Angebot der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) Sachsen-Anhalt: Wenn sich die Gemeinde Hedersleben und die Stadt Wegeleben – deren Ortsteile Adersleben und Rodersdorf sind – auf einen alternativen Fahrradweg einigen, ihn bauen, würde die Straßenbaubehörde das Geld zurückerstatten. „Wir müssten aber in Vorleistung gehen“, so Speck. Es gehe vermutlich um 300.000 Euro.