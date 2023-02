Die Stadt Quedlinburg eröffnet ihr „CityBüro“ in der Quedlinburger Neustadt. Wer hier als Ansprechpartner zur Verfügung steht und was noch geplant ist.

Quedlinburg/MZ - Der Ausleger „CityBüro“ am Haus ist schon von Weitem sichtbar, im Schaufenster laufen Informationen über den Bildschirm, im Inneren sind Aufsteller mit zahlreichem Material von der Mappe mit Porträts von Quedlinburger Firmen bis zum Gesundheitswegweiser des Landkreises Harz bestückt, und im hinteren Bereich stehen Beamer und Co. für die ersten Veranstaltungen bereit: Am heutigen 1. Februar öffnet das „CityBüro“ der Stadtverwaltung Quedlinburg in der Pölkenstraße 40 ganz offiziell seine Türen.