Andershausen: Kinderstadt in Quedlinburg öffnet wieder

Im Ökogarten können Mädchen und Jungen wieder in verschiedene Berufe schlüpfen. Was in diesem Jahr anders ist.

Quedlinburg/MZ - Einmal Bankdirektor sein, als Polizist für Recht und Ordnung sorgen oder auf einen anderen Kontinent auswandern - in der Kinderstadt Andershausen ist das in der kommenden Woche wieder möglich. Im Ökogarten in Quedlinburg ist dann eine ganze Stadt aufgebaut, in der sich Mädchen und Jungen an vier Tage wie Erwachsene fühlen können. Das Ferienangebot ist eine Initiative der Welterbestadt Quedlinburg und findet nach zweijähriger, coronabedingter Pause zum inzwischen 16. Mal statt.