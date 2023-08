Wie im letzten Jahr in Ballenstedt gibt es auch in Harzgerode nur einen Bewerber ums Amt. Der Ausgang der Bürgermeisterwahl in Harzgerode steht damit fest. Abkürzen lässt sich das Wahlprozedere dennoch nicht.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Harzgerode/MZ - Ein paar Plakate hängen schon. Flyer wurden gedruckt. „Und wir machen auch Stände in allen Orten, dass es zumindest ein bisschen nach Wahl aussieht“, sagt Marcus Weise (CDU), der seit 2017 Bürgermeister der Einheitsgemeinde Stadt Harzgerode ist und sich um eine zweite Amtszeit beworben hat. Im Grunde aber ist die Sache schon jetzt, vier Wochen vor der Wahl, klar. Er wird Bürgermeister bleiben. Denn zur Bürgermeisterwahl in Harzgerode am Sonntag, 27. August, wird nur ein Name auf dem Stimmzettel stehen: seiner.