Amtsinhaber Frank Ruch tritt bei Bürgermeisterwahl in Quedlinburg erneut an

Quedlinburg/MZ - Dass bei der Bürgermeisterwahl am 20. März in Quedlinburg drei Kandidaten auf dem Stimmzettel stehen, er zwei Mitbewerber hat, freut Frank Ruch. „Ich halte es für enorm wichtig, dass es Wahlmöglichkeiten gibt, das Erlebnis unterschiedlicher Sichtweisen und Auffassungen.“ Das sei „lebendige Demokratie“, so Ruch weiter, der seit 2015 Oberbürgermeister in Quedlinburg ist. Nominiert von der CDU und unterstützt durch die FDP tritt er erneut an, möchte den ersten weitere sieben Jahre im Rathaus und an der Spitze der Verwaltung folgen lassen. „Weil ich Freude an der Arbeit habe, weil ich sehr gern Bürgermeister bin, und weil wir Superprojekte am Start haben, die aber die notwendige Kraft brauchen, um sie fertigzustellen.“ Und, so fügt Frank Ruch hinzu, „weil ich Träume habe, die ich noch verwirklichen möchte“.

