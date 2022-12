Alte und neue Harzer gehen auf Jobsuche im Kloster Michaelstein

Seit sechs Wochen lebt Sabine Herold-Wörner mit ihrem Mann in Thale. Jetzt suchen beide einen Arbeitsplatz in der neuen Heimat: Das Paar ist von der Nordsee in den Harz gezogen. Am Dienstag haben sich beide auf den Weg nach Blankenburg gemacht; der Rückkehrertag im Kloster Michaelstein bot viele Gelegenheiten, mit potenziellen Arbeitgebern ins Gespräch zu kommen und sich darüber hinaus zugleich über Wohn-, Bildungs- und Kinderbetreuungsmöglichkeiten zu informieren.