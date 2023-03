Die LAG Nordharz hat unter anderem den Brückenbau zwischen Marienhof und Teufelsmauer, den Umbau des Trinkwasserhochbehälters in Quedlinburg zum Kulturzentrum, die Rekonstruktion der Schurre im Bodetal, die Errichtung des Gemeinde- und Begegnungszentrums an der St. Petri-Kirche in Thale, den Bau des Affenhauses in Westerhausen und die Umnutzung einer Scheune zur Spielscheune in Radisleben gefördert.

(Fotos: Gehrmann, Korn (2) , Richter, Junghans, Meusel )