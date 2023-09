Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Quedlinburg/MZ - Kann die Stadt Quedlinburg Fördergeld womöglich in Millionenhöhe für Arbeiten auf dem Stiftsberg nicht in Anspruch nehmen? Und muss die Arbeiten selbst finanzieren? Über dieses mögliche Szenario hat die Stadtverwaltung nun im Haupt- und Finanzausschuss des Stadtrates informiert. „Wir wollten heute noch einmal in aller Deutlichkeit die Dramatik der Situation darstellen, damit auch die Öffentlichkeit weiß, was wir hier nicht nur für uns, sondern auch für das nationale, das internationale Welterbe tun“, sagte Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU).