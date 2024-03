Harzgerode/MZ. - Es war eine Stadtratssitzung, wie man sie in Harzgerode so wohl noch nie erlebt hat: Mit einem alles dominierenden Thema – Windenergie – und großem Polizeiaufgebot vor und im Rathaus. Brechend voll war der Sitzungssaal am Donnerstagabend. Die wenigen Besucherstühle waren bereits eine halbe Stunde vor Sitzungsbeginn besetzt, wer später kam, dem blieb nur ein Stehplatz. Dicht an dicht standen die Gäste in den Gängen. Alles wartete auf die Einwohnerfragestunde. Der Informationsbedarf war groß. Zudem hatten Windkraftgegner im Vorfeld der Stadtratssitzung mobil gemacht.

„Ich kann alle verstehen, die demonstrieren und Plakate aufhängen“, sagte Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU), „das ist Ihr gutes Recht, machen Sie das, aber nicht gegen die Stadt“, die sei der falsche Adressat. Später machte er in dem Zusammenhang noch einen Vergleich auf: „Sie können auch zur Tankstelle gehen und sich über die Mineralölsteuer beschweren, die kann genauso wenig dafür wie wir für die Windräder.“

Was macht die Stadt?

Was aber macht die Stadt Harzgerode? „Wir versuchen hier, aus einer schlechten Situation, in die wir per Gesetz gedrängt wurden, das Beste rauszuholen, zu agieren. Wir wollen mitentscheiden können. Ob es gelingt, kann ich nicht sagen, nur hoffen, dass wir es hinbekommen. Kriegen wir das nicht in den Griff, dann hat der Wald, dann hat der Harz verloren.“

Eingehend erläuterte Weise noch mal die aktuelle Rechtslage, machte dann abermals den Standpunkt der Stadt deutlich – „Wir wollen auf keinen Fall Windkraftanlagen im Wald. Grundsätzlich wollen wir das gar nicht“, aber da sei der gesetzliche Zwang. „Und wir wollen Wildwuchs verhindern. Denn wenn es dazu kommt, dann können die Windräder bis zu 600 Meter vor der Ortsgrenze stehen – und das darf niemals passieren.“

Auch das Vorgehen der Stadt, die Gespräche mit mehr als 200 Eigentümern von Ackerland und Grünflächen führt, begründete er wiederholt: „Wir könnten sagen, wir sind dagegen, machen nichts und lassen uns die Landschaft zustellen. Wir lieben unsere Heimat aber. Und da kann es nicht unser Anspruch sein, dass wir das laufen lassen.“ So hat die Stadt im Vorfeld geprüft, wo Windgebiete ausgewiesen werden könnten, ist mit den Eigentümern in Kontakt getreten, um sie an sich zu binden und Entscheidungen mittreffen können, sollten diese Flächen ausgewiesen werden. „Das ist ein Schuss ins Blaue“, räumte Weise ein, „wir wissen nicht, ob es so kommt.“

Ruhige und sachliche Diskussion

Trotz der brisanten Gemengelage und den noch vielen Unbekannten in der Gleichung blieb die Diskussion ruhig, sachlich – und weitestgehend auf dem Punkt. Die Einwohner wollten unter anderem wissen, welche Möglichkeiten es gebe, gegen das Bundesgesetz anzukommen, hinterfragten, ob sich auf Landesebene möglicherweise etwas machen ließe; sie regten auch einen Bürgerentscheid an.

„Wir könnten das auf kommunaler Ebene abstimmen, aber das wird keinen interessieren“, sagte Weise und wurde noch deutlicher: „Wir erleben gerade eine Ignoranz der Bundespolitik gegenüber Kommunen und Bürgern, wie es das noch nicht gab.“ Natürlich, so der Bürgermeister weiter, könnten sich Rechtslagen ändern, „aber wir können nicht darauf hoffen und untätig warten, wir gehen erst mal unseren Weg“, machte er klar.

Rechtslage

Im Februar vergangenen Jahres ist das von der Bundesregierung verabschiedete Windenergie-an-Land-Gesetz in Kraft getreten. Das gilt für jedes Bundesland, jeden Landkreis, jede Kommune. Das Gesetz legt verbindliche Flächenziele fest. In Sachsen-Anhalt sollen bis Ende 2027 1,8 Prozent der Landesfläche für den Ausbau der Windenergie vorgehalten werden und bis Ende 2032 dann 2,2 Prozent. Zuständig für die Ausweisung sind regionale Planungsgemeinschaften. In der Planungsregion Harz, zu der neben dem Landkreis Harz auch der Altkreis Sangerhausen gehört, sind es 1,2 beziehungsweise 1,6 Prozent. Aktuell sind 0,8 Prozent der Fläche ausgewiesen und 0,6 Prozent bebaut.

„Solche Flächenziele gab es schon immer“, sagt Weise (CDU), „diesmal aber hat man Regularien getroffen, mit denen man die Bundesländer zwingt, sie zu erreichen.“ Würden die Flächenziele nicht erreicht, greife die baurechtliche Privilegierung – jeweils nach den Stichtagen 2027 beziehungsweise 2032. „Dann kann jeder Grundeigentümer mit einem Projektentwickler in ein Verfahren gehen und dann kann es passieren, dass hier überall Windräder gebaut werden, hier zwei, da zwei“, gleich ob Sichtachsen zerstört würden, sie vor Denkmale oder im Naturschutzgebiet stünden.

Prüfprozess läuft

Die Regionale Planungsgemeinschaft Harz ist gegenwärtig dabei, sämtliche Flächen in ihrer Planungsregion zu prüfen – ein aufwendiger Prozess, der sich noch über Monate hinziehen wird. Dann wird ein Teilplan ausgelegt, wird es ein Beteiligungsverfahren geben.

Auf Detailfragen – was die Bürger davon hätten, käme die Stadt mit den Eigentümern überein und wie es weitergehen würde, etwa mit Blick auf Abstände zu Wohnsiedlungen, Ausgleichsmaßnahmen und günstigere Strompreise – ging Weise, weil so vieles noch unklar sei, erst mal nicht näher ein, sagte nur: „Das besprechen wir dann. Aber der Strom würde nicht nach Leipzig gehen.“