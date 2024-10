Kommunalpolitik im Harz AfD beansprucht Platz in der „Reiche“: Streit im Stadtrat Quedlinburg

Das soziokulturelle Zentrum Reichenstraße Quedlinburg leistet vielfältige Arbeit. Nun will die AfD einen Vertreter in die Ratsversammlung des Dachvereins entsenden. Was sagt der Stadtrat?