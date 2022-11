Adventsstadt Quedlinburg öffnet ihre Tore: Was wo stattfindet

Am Mittwochnachmittag ist es soweit: Auf dem Quedlinburger Marktplatz wird der Weihnachtsmarkt eröffnet. Welche Versanstaltungen in der Adventsstadt geplant sind.

Mit ihm startet die Adventsstadt Quedlinburg: Am Mittwoch wird der Weihnachtsmarkt - hier ein Bild aus Vorjahren - eröffnet.

Quedlinburg/MZ - Sie öffnet wieder ihre Tore: die Adventsstadt Quedlinburg. Los geht es am Mittwoch, 23. November, 17 Uhr, mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes, dann bis zum 22. Dezember sonntags bis donnerstags von 11 bis 20, freitags von 11 bis 22 und sonnabends von 10 bis 22 Uhr geöffnet ist. Am Freitag gesellt sich der Winterwald am Mathildenbrunnen hinzu, weitere zur Adventsstadt zählende Veranstaltungen folgen.