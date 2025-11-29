Am 29. und 30. November öffnet der historische Oberhof in Ballenstedt seine Türen für stimmungsvolle Adventsnachmittage in einzigartigem Ambiente. Besucher erwartet Keramik aus Ballenstedt, edle Stoffe, handgefertigter Schmuck und Kulinarisches.

Adventsnachmittage im Oberhof in Ballenstedt bieten Kunsthandwerk und regionale Spezialitäten

Advent wird auch im Oberhof in Ballenstedt gefeiert - mit besonderen Angeboten.

