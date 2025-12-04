Eine Interessengemeinschaft will die Roseburg zwischen Rieder und Ballenstedt wieder zu einem touristischen Anziehungspunkt machen. Besucher sind am 6., 13. und 20. Dezember zum „Adventsknäckerchen“ eingeladen.

Rieder/MZ. - Die Roseburg zwischen Rieder und Ballenstedt soll wieder zu dem werden, was sie einmal war: ein beliebtes Ausflugsziel in der Region. Die Interessengemeinschaft (IG) Roseburg um den Ballenstedter Unternehmer Matthias Janssen arbeitet daran und hat erste Pflegearbeiten in der historischen Parkanlage durchgeführt, in der auch wieder Veranstaltungen stattfinden sollen. Der Anfang wird am kommenden Samstag, dem 6. Dezember, gemacht: Dann sind Besucher zum ersten von drei „Adventsknäckerchen“ bei freiem Eintritt auf die Burg eingeladen.