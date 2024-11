80-Seelen-Ort kann auf neuen Dorfladen hoffen – was steckt dahinter?

So oder so ähnlich könnte die Containervariante eines Dorfladens aussehen.

Treseburg/Stecklenberg/MZ. - Zuhörer holen noch Stühle, manövrieren mit ihnen um die anderen Menschen, platzieren sich zwischen den besetzten Tischen: Voll ist es im Saal des Restaurants Forelle in Treseburg, wo am Montagabend das „Dein Schopp“-Konzept vorgestellt wird. Das Interesse am Dorfladen ist offenbar groß.