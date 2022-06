700.000 Euro Sachschaden nach Brand in Neinstedt

Über 70 Einsatzkräfte mehrerer Feuerwehren haben am Dienstag und Mittwoch einen Brand im Ortskern gelöscht. Was bekannt ist.

Neinstedt/MZ - Von dem großen zweistöckigen Fachwerkhaus im Ortskern von Neinstedt stehen nur noch die Außenwände, teilweise abgestützt durch Holzbalken. Das Dach ist eingerissen. Der Geruch nach verkohltem Holz und Plastik hängt am Mittwochvormittag noch in der Luft. Am Vorabend hatten die ehemalige Scheune und ein angrenzender Bungalow an der Neinstedter Hauptstraße lichterloh in Flammen gestanden; sie wurden zerstört, ein angrenzendes Wohnhaus beschädigt. Ruß und Qualm hingen weithin sichtbar über dem Ort, so dass Anwohner zum Schutz vor Rauchgas Fenster und Türen geschlossen halten mussten (die MZ berichtete).