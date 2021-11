70-Jähriger zeigt mehrfach Hitlergruß im Regionalexpress auf der Strecke Quedlinburg - Magdeburg

Quedlinburg/Magdeburg/MZ - Am Sonntag befand sich ein 70-jähriger Reisender in einem Regionalexpress auf der Strecke Quedlinburg - Magdeburg, der mehrere Reisende belästigte und beleidigte mehrere Reisende - darunter ein 22-jährigen Syrer, dem er mehrfach den Hitlergruß zeigte. Ein mitreisender Bundeswehrsoldat informierte daraufhin gegen 16:40 Uhr die Bundespolizei. Nach Ankunft des Zuges am Magdeburger Hauptbahnhof stand eine Streife der Bundespolizei bereit und übernahm den Tatverdächtigen. Es wurde bekannt, dass er bereits mehrfach wegen solch eines Verhaltens strafrechtlich in Erscheinung getreten war. Aufgrund der aktuellen Tat erwarten ihn weitere Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung sowie des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen