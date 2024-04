Am 9. Juni ist Kommunalwahl. Wer will Einzug halten in die Stadt- und Ortschaftsräte im Landkreis? Die Redaktion gibt einen Überblick über die Kandidaten – heute über die aus der Stadt Harzgerode.

61 Bewerber treten für den Stadtrat in Harzgerode an

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Harzgerode/MZ/tho. - 61 Männer und Frauen aus der Einheitsgemeinde Stadt Harzgerode wollen in den neuen Stadtrat einziehen, der am Sonntag, 9. Juni, gewählt wird. 20 Sitze gibt es zu vergeben. Damit wird es jeder dritte Bewerber schaffen. Wie Wahlleiterin Cathleen Steimecke sagt, stünden in diesem Jahr weniger Kandidaten als 2019 zur Wahl. Damals waren es 78 und 2014 noch ein paar mehr. In dieser Woche hat der Wahlausschuss die Wahlvorschläge zugelassen. Der älteste Kandidat wird kurz vor der Wahl 73 Jahre alt. Der jüngste Kandidat ist Anfang dieses Jahres 18 geworden. Was auffällt: Deutlich mehr Männer wollen Stadtrat werden. Nur 15 Frauen kandidieren.