58-Jähriger wird in Unfallklinik geflogen

Harzgerode - Ein 58-jähriger Dachdecker stürzte am Dienstag gegen 10.55 Uhr auf einem Firmengelände in der Aluminiumallee auf einem Baugerüst und verletzte sich schwer. Nach gegenwärtigen Ermittlungen stürzte der Mann in 12 Metern Höhe durch eine geöffnete Treppenluke auf die zwei Meter tiefer gelegene Ebene des Gerüsts. Dabei verletzte sich der Dachdecker schwer, sodass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen werden musste. Es handelt sich um keine lebensbedrohlichen Verletzungen. Die Beamten haben gemeinsam mit der Gewerbeaufsicht West des Landesamtes für Verbraucherschutz die Ermittlungen zu diesem Arbeitsunfall aufgenommen. (mz)