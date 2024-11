36-Jähriger klaut bei Einbruch in Thale Käse: Polizei schnappt ihn am nächsten Tatort

Thale/MZ. - Die Polizei hat in der Nacht zum Montag in Thale einen Einbrecher auf frischer Tat stellen können. Der 36-jährige polizeibekannte Mann steht im Verdacht, in dieser Nacht gleich zwei Einbrüche in Thale verübt zu haben.