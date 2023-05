Wieserode/MZ - Sein Vorbild, sagt Klaus Wycisk (CDU), ist Otto von Bismarck, von dem der Satz stammt: „Politik ist die Kunst des Möglichen“. Nach diesem Motto habe er gehandelt; in seinen 31 Jahren als Bürgermeister habe er auch schwierige Zeiten erlebt, nicht alle Wünsche seien in Erfüllung gegangen, erinnert er am Donnerstag in der Sitzung des Stadtrates der Stadt Falkenstein/Harz. Es ist die letzte, an der er als Bürgermeister teilnimmt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.