29-Jähriger aus Quedlinburg soll mehr als eine Million mit Drogenhandel verdient haben

Magdeburg/Quedlinburg/MZ - Im Februar dieses Jahres durchsuchen Polizei und Landeskriminalamt drei Wohnungen in Quedlinburg. Sie stellen mehrere Kilogramm Marihuana, 50 Gramm Haschisch, Drogenutensilien sowie Bargeld in fünfstelliger Höhe sicher. Für zwei 29 und 32 Jahre alte Quedlinburger klickten die Handschellen. Jetzt müssen sich die beiden Männer vor dem Landgericht Magdeburg verantworten. Der Vorwurf: Der 29-Jährige, der in Untersuchungshaft sitzt, soll kiloweise Marihuana gekauft, es dann grammweise verkauft und so einen Erlös von mehr als einer Million Euro erzielt haben. Genau 1.062.500 Euro, wie der Staatsanwalt beim Prozessauftakt am Freitag sagte. Der 32-Jährige, der gegen Auflagen wieder auf freien Fuß kam, soll dem Hauptangeklagten geholfen haben, indem er etwa Kurierfahrten übernahm.