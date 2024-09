Theater und Konzerte in Thale im Harz 2025 öffnet das Bergtheater wieder: Was dann mit der Waldbühne passiert

Während der Bauarbeiten am Harzer Bergtheater auf dem Hexentanzplatz in Thale, zogen Aufführungen und Konzerte auf die kleinere Waldbühne in Altenbrak. Geht es im kommenden Jahr weiter mit zwei Spielstätten?