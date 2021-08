20 Mann unter Dauerstress

Quedlinburg/MZ - Sie stützen unterspülte Gebäude ab, bergen Fahrzeuge, helfen bei den Aufräumarbeiten, überwachen die Standsicherheit von Gebäuden und Brücken und führen den Materialbereitstellungsplatz. Seit knapp zwei Wochen sind die ehrenamtlichen Einsatzkräfte des THW-Ortsverbandes Quedlinburg in den Hochwassergebieten im Einsatz. Was sie dort sehen und erleben, hinterlässt Eindrücke, die verschiedener nicht sein könnten: Da sind auf der einen Seite die Bilder der Zerstörung, auf der anderen die Menschen, deren Reaktion sie tief beeindrucken. „Das Schadensausmaß und die Dankbarkeit der betroffenen Anwohner gehen selbst erfahrenen Einsatzkräften nah“, sagt Tobias Heine, Sprecher des Quedlinburger Ortsverbandes.

Seit 19. Juli in Rheinland-Pfalz

Bereits am 19. Juli, nur wenige Tage nach den heftigen Unwettern in Rheinland-Pfalz, machten sich die Quedlinburger auf den Weg. 20 Mitglieder des Ortsverbandes seien seitdem durchgehend am Nürburgring stationiert. An der bekannten Rennstrecke befindet sich das Basislager für die Katastrophenhilfe. Bereitstellungsraum, das ist der offizielle Name. Mehrere Tausend Einsatzkräfte kommen dort zusammen, schlafen, verpflegen sich, füllen ihre Vorräte auf und starten zu ihren Hilfseinsätzen, die auch von dieser Zentrale aus koordiniert werden. Diese Arbeiten gelingen nur, wenn durchgehend Material bereitgehalten wird - Bauholz, Wasser, Schutzkleidung, Paletten... Um die Hilfs- und Einsatzgüter, die vor Ort gebraucht werden, kümmern sich die THWler aus Quedlinburger unter anderem. Sie führen und koordinieren den des Materialbereitstellungsplatz. Das ist einer von drei Einsatzschwerpunkten.

Standsicherheit von Objekten wird überprüft

Ein anderes Team misst Objektbewegungen, um Aussagen über die Standsicherheit von Objekten treffen zu können. Dabei gehe es um unterspülte Gebäude genauso wie um beschädigte Berghänge und Brücken, die aufgrund der Aufräumarbeiten mit schwerem Gerät, unter anderem von der Bundeswehr, sehr stark belastet würden, erklärt Heine. Besonderes Augenmerk lag auf einer alten Eisenbahnbrücke. Die ist seit Jahren stillgelegt, sollte aber für die Aufräumarbeiten genutzt werden. Für seine Arbeit verwendet das THW ein spezielles System, ein Einsatzstellensicherungssystem.

Die THWler packen an, wo Hilfe benötigt wird. Hier bergen sie ein Auto. THW

„Einem Einsturz gehen kleine Bewegungen voraus, die das System erfassen kann“, erklärt der THW-Sprecher, „durch die fortlaufenden Messungen können die Helfer frühzeitig gewarnt werden, sollte die Brücke überbelastet werden.“ Ein weiterer Teil der Helfer stützt unterspülte Gebäude ab, um sie wieder begehbar zu machen. Insgesamt müssten viele einsturzgefährdete Gebäude gesichert, Straßen freigeräumt und die Versorgungsinfrastruktur, wie Trinkwasser- und Stromversorgung wieder aufgebaut werden, skizziert er. Und je nach Bedarf unterstützen die Helfer die Anwohner bei den Aufräumarbeiten, entfernen den extrem fest gewordenen Schlamm mit schwerem Gerät. Sie bergen Fahrzeuge, demontieren defekte Heizungsanlagen und helfen beim Entrümpeln.

Die Quedlinburger führen den Materialbereitstellungsplatz. THW

„Die Dankbarkeit der betroffenen Anwohner ist für die Einsatzkräfte sehr beeindruckend“

„Die Dankbarkeit der betroffenen Anwohner ist für die Einsatzkräfte sehr beeindruckend“, sagt Heine, „trotz des heftigen Schicksalsschlags hört man oft Worte des tiefsten Dankes und sieht Banner mit Danksagung an den Häusern.“ Überrascht wurde das THW von einer ortsansässige Pizzeria, die selbst stark betroffen war, aber die Helfer aus einer mobilen Küche versorgt hat.

Das THW überwacht die Statik dieser Brücke. THW

Wie lange die Quedlinburger noch im Flutgebiet bleiben? Ungewiss. Ein Ende des Einsatzes im Schadensgebiet ist für die Ehrenamtlichen vom THW noch nicht abzusehen. Heine sagt, man sei sich trotz aller Strapazen einig: „Wir hören erst auf, wenn wir fertig sind.“