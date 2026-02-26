Im Hellweg Quedlinburg ist ein 41‑Jähriger kurz vor Ladenschluss völlig ausgerastet. Die Polizei stoppte den stark betrunkenen Mann nach 25 Minuten. Was jetzt zu den Hintergründen bekannt geworden ist.

Ein Mann hat am Montagabend (21. Februar) in der Quedlinburger Hellweg-Filiale randaliert.

Quedlinburg. - Aufregung kurz vor Ladenschluss im Bau- und Gartenmarkt Hellweg in Quedlinburg: Nachdem ein Mann dort am Montagabend (23. Februar) randaliert und unter anderem eine Schubkarre umhergeschleudert hatte, äußert sich nun erstmals die Polizei zum Vorfall.