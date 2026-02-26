weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Quedlinburg
    4. >

  4. Randale in Baumarkt: 2,35 Promille! Mann rastet im Hellweg-Markt Quedlinburg aus – Polizei klärt Details

Randale in Baumarkt 2,35 Promille! Mann rastet im Hellweg-Markt Quedlinburg aus – Polizei klärt Details

Im Hellweg Quedlinburg ist ein 41‑Jähriger kurz vor Ladenschluss völlig ausgerastet. Die Polizei stoppte den stark betrunkenen Mann nach 25 Minuten. Was jetzt zu den Hintergründen bekannt geworden ist.

Von Dennis Lotzmann 26.02.2026, 12:50
Ein Mann hat am Montagabend (21. Februar) in der Quedlinburger Hellweg-Filiale randaliert.
Ein Mann hat am Montagabend (21. Februar) in der Quedlinburger Hellweg-Filiale randaliert. Symbolfoto: dpa

Quedlinburg. - Aufregung kurz vor Ladenschluss im Bau- und Gartenmarkt Hellweg in Quedlinburg: Nachdem ein Mann dort am Montagabend (23. Februar) randaliert und unter anderem eine Schubkarre umhergeschleudert hatte, äußert sich nun erstmals die Polizei zum Vorfall.