168.286 Euro für Sportboden in Quedlinburger Halle

Das Land unterstützt Sanierungsarbeiten in der Bodelandhalle. Innenministerin überbringt den Förderbescheid.

Der Sportboden in der Halle ist sichtbar bereits mehrfach geflickt worden. Jetzt soll er erneuert werden.

Quedlinburg/MZ - Fördergeld für Arbeiten in der Quedlinburger Bodelandhalle: Sachsen-Anhalts Sportministerin Tamara Zieschang (CDU) hat am Donnerstag einen Bescheid in Höhe von 168.286 Euro für die Sanierung des Sportbodens übergeben. Die geplanten Gesamtkosten für die Arbeiten belaufen sich auf 336.572 Euro. Damit unterstützt das Land das Projekt zu rund 50 Prozent mit Geld aus der Sportstättenförderung.