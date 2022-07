15 Naturdenkmäler weniger im Landkreis Harz

Landkreis Harz/MZ - Hausschweine-Halter trieben ihre Tiere noch im 19. Jahrhundert in den Wald. Dort fraßen die Schweine Bucheckern, Kastanien und Eicheln vom Waldboden. Es war eine günstige Methode, um Schweine zu mästen, ohne selbst Futtermittel verwenden zu müssen. Die sogenannte Eichelmast wurde einst zum Beispiel bei Neudorf betrieben. Ein Relikt des Hutewalds, der als Weide zur Viehhaltung genutzt wurde, ist eine mehrere Hundert Jahre alte Eiche am Wegehaus am Dankeröder Weg.

