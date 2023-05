Quedlinburg/MZ - Die Polizei im Harz sucht nach einer verschwundenen Jugendlichen. Die 15-jährige Kathleen R. aus Quedlinburg wird seit Freitag, dem 21. April vermisst, informiert ein Reviersprecher.

An diesem Abend sei sie gegen 22 Uhr zum letzten Mal in der Wohnung ihrer Eltern an der Hohen Straße gesehen worden. Die Gesuchte wird als etwa 1,75 Meter groß beschrieben und soll mittellanges, glattes, dunkelblondes Haar tragen. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens war sie mit einer schwarzen Jacke mit der Aufschrift Paranoid, einer schwarzen Hose, einem grauen T-Shirt sowie weißen Turnschuhen bekleidet.

Das ist die Vermisste Kathleen R. aus Quedlinburg. (Polizeirevier Harz)

Die Jugendliche soll bereits mehrmals aus ihrem Zuhause ausgebüxt sein. So konnte sie am 20. April in Halberstadt aufgegriffen werden, nachdem sie einen Tag zuvor letztmals verschwunden war. Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort der Gesuchten unter Telefon 03941/ 67 42 93.