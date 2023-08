Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Ballenstedt/MZ - Nach dem Chaos beim Motocross-Festival „100 the Challenge“ in Ballenstedt ermittelt die Polizei in zwei Fällen. Die Vorfälle hätten am Donnerstag und Freitag (27. und 28. Juli) auf dem zum Campingareal umfunktionierten Flugplatz stattgefunden, berichtet eine Sprecherin des Harzreviers auf MZ-Anfrage.