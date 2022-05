1,7 Millionen Euro für neues Sportbad in Quedlinburg

Quedlinburg/MZ - Sein Großvater, sein Vater und dann er haben am Klitzteich unweit der Lindenstraße in Quedlinburg gebadet, erzählt beim Besuch von Innenministerin Tamara Zieschang (CDU), die auch für den Sport zuständig ist, am Freitagnachmittag der Geschäftsführer der Quedlinburger Stadtwerke und der Bäder GmbH, Eiko Fliege. Nun trägt er die Verantwortung für ein „Herzensprojekt der Quedlinburger“, wie Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) das Bauvorhaben nennt. Die Ministerin bringt 1,7 Millionen Euro aus der Sportstättenförderung des Landes für das künftige Sportbad mit, in dem auf den 25-Meter-Bahnen wieder internationale Schwimmwettkämpfe stattfinden könnten.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<