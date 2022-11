Zweitägiger Kraftakt - Neue Turmspitze krönt Saubacher Kirche

Die St.-Jacobi-Kirche in Saubach erhält ihre Turmbedachung zurück. Ganz oben: die Wetterfahne von 1982.

Saubach - In zwei Tagesschritten hat die Saubacher St. Jacobi-Kirche ihre Turmbedachung zurückerhalten. Per Schwerlastkran einer Spezialfirma aus Hermsdorf wurde zunächst die Zwiebelhaube und tags darauf die Spitze mit Turmknopf und Wetterfahne aufgesetzt. Trotz Schmuddelwetters versammelten sich an beiden Tagen zahlreiche Saubacher, um diesen seltenen und anspruchsvollen Akt aufmerksam zu verfolgen.